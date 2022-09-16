BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.09.2022 08:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ve 15/09/2022 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 16/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063477
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,2636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
18:05976,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,28
|Açılış
|: 976,67
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
975,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2613
|18,2714
|% 0,03
|
|Euro
|18,2230
|18,2440
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,8572
|20,9618
|% -0,15
|
|Frank
|18,8923
|19,0062
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8465
|4,8708
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,60
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.621
|6.708
|-4,00
|
|Yarım
|3.226
|3.279
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,13
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|91,10
|91,10
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında