BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.09.2022 08:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 16/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 19/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063722
BIST
10:463.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 9,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
10:4618,2929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2948
En Düşük
18,2293
10:4618,2629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0209
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
10:46976,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,92
|Açılış
|: 976,55
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler10:44
|SMRTG
|45,98
|93.241.335
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|4.877.608
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|22.178.927
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|23.217.490
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|7.987.038
|% 9,92
|
|ISGYO
|15,38
|3.298.379
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|107.050.339
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|2.084.924
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|3.614.661
|% -9,82
|
|GARAN
|20,60
|1.127.266.232
|% -5,42
|
|EKGYO
|4,56
|875.716.869
|% 4,35
|
|HALKB
|9,34
|690.539.030
|% -6,04
|
|AKBNK
|12,05
|627.679.101
|% -1,15
|
|THYAO
|74,25
|595.007.282
|% 0,41
|
|EKGYO
|4,56
|875.716.869
|% 4,35
|
|HALKB
|9,34
|690.539.030
|% -6,04
|
|YKBNK
|7,28
|518.312.297
|% -0,68
|
|ZOREN
|3,40
|188.451.792
|% 8,28
|
|ISCTR
|8,67
|482.914.568
|% -1,03
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2836
|18,2899
|% 0,19
|
|Euro
|18,2511
|18,2842
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,7646
|20,8688
|% -0,11
|
|Frank
|18,7941
|18,9073
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8513
|4,8756
|% 0,16
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,79
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.636
|6.735
|23,00
|
|Yarım
|3.234
|3.280
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|-0,59
|
Seans Raporu
10:44
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10:59
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