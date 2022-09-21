BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
21.09.2022 08:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 20/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 21/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064344
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
18:0518,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,2342
18:05979,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 979,88
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
983,25
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3032
|18,3130
|% -0,03
|
|Euro
|18,2397
|18,2675
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,7625
|20,8667
|% -0,06
|
|Frank
|18,8921
|19,0059
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8541
|4,8785
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-0,77
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.661
|6.771
|-4,00
|
|Yarım
|3.246
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,02
|
|B. Petrol
|90,94
|90,94
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
-
17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR