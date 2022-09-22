BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.09.2022 08:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 21/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 22/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064603
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3626
En Düşük
18,3174
18:0518,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0678
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1170
En Düşük
18,0126
18:05980,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,50
|Açılış
|: 980,02
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3460
|18,3519
|% 0,14
|
|Euro
|18,0782
|18,0987
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,5697
|20,6729
|% -0,13
|
|Frank
|18,9144
|19,0283
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8613
|4,8857
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-12,08
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.646
|6.760
|-36,00
|
|Yarım
|3.238
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,33
|90,33
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem