BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.09.2022 08:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 22/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 23/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064772
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0508
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3749
En Düşük
18,3035
18:0518,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0523
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
18,0164
18:05986,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,85
|Açılış
|: 986,74
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
988,50
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3584
|18,3694
|% 0,28
|
|Euro
|18,0649
|18,0936
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,5693
|20,6725
|% 0,11
|
|Frank
|18,6855
|18,7980
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8633
|4,8877
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|0,78
|
|Altın Gr.
|986
|986
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.660
|6.771
|9,00
|
|Yarım
|3.245
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem