BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.09.2022 08:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 23/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 26/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065059
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,8072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0364
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05972,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,76
|Açılış
|: 972,39
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKGRT
|3,85
|13.355.037
|% 0,00
|
|AKSA
|58,85
|232.409.435
|% 0,00
|
|AKSUE
|39,50
|15.174.660
|% 0,00
|
|ALARK
|68,15
|388.483.094
|% 0,00
|
|AKMGY
|53,50
|2.800.899
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,85
|13.355.037
|% 0,00
|
|AKSA
|58,85
|232.409.435
|% 0,00
|
|AKSUE
|39,50
|15.174.660
|% 0,00
|
|ALARK
|68,15
|388.483.094
|% 0,00
|
|AKMGY
|53,50
|2.800.899
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4425
|18,4479
|% 0,18
|
|Euro
|17,7838
|17,8072
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,4952
|19,5929
|% -2,17
|
|Frank
|18,6615
|18,7740
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8907
|4,9152
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-4,76
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.638
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.227
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem