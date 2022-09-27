BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.09.2022 08:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 26/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 27/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065389
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
0
En Düşük
0
18:0518,4811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4941
En Düşük
18,4396
18:0517,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1324
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05971,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,17
|Açılış
|: 971,17
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
972,40
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,86
|12.586.719
|% 0,00
|
|ADEL
|33,98
|15.741.721
|% 0,00
|
|ADESE
|1,02
|114.216.634
|% 0,00
|
|AGYO
|5,81
|31.160.364
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,35
|1.849.486.940
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,86
|12.586.719
|% 0,00
|
|ADEL
|33,98
|15.741.721
|% 0,00
|
|ADESE
|1,02
|114.216.634
|% 0,00
|
|AGYO
|5,81
|31.160.364
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,35
|1.849.486.940
|% 0,00
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% 0,00
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 0,00
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4664
|18,4795
|% 0,02
|
|Euro
|17,8462
|17,8613
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,8630
|19,9626
|% 1,01
|
|Frank
|18,5977
|18,7097
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8967
|4,9213
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|13,72
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,22
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.612
|6.720
|41,00
|
|Yarım
|3.217
|3.288
|20,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.639
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,19
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de