BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
30.09.2022 08:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 29/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 30/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066251
BIST
11:333.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 5,73
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:3318,5512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:3318,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1164
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:33996,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,59
|Açılış
|: 996,51
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:33
|BFREN
|1.529,40
|46.310.198
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|127,70
|51.024.676
|% 7,76
|
|ZOREN
|3,50
|246.417.748
|% 7,69
|
|ARASE
|140,80
|71.608.287
|% 7,07
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,43
|50.855.721
|% -5,13
|
|ISGYO
|6,49
|1.539.308.774
|% -2,41
|
|THYAO
|69,00
|1.033.170.276
|% 0,58
|
|SASA
|67,60
|815.469.973
|% 2,66
|
|ALARK
|55,95
|793.674.245
|% -0,62
|
|VESTL
|38,90
|686.824.373
|% 3,13
|
|ISGYO
|6,49
|1.539.308.774
|% -2,41
|
|TSKB
|2,44
|231.453.927
|% -2,79
|
|EKGYO
|3,84
|315.656.126
|% 0,52
|
|ODAS
|6,11
|471.985.688
|% 2,86
|
|ZOREN
|3,50
|246.417.748
|% 7,69
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5484
|18,5512
|% 0,25
|
|Euro
|18,2609
|18,2738
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,7034
|20,8072
|% 0,95
|
|Frank
|18,9167
|19,0307
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9227
|4,9474
|% 0,29
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,47
|
|Altın Gr.
|997
|998
|9,58
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.672
|6.760
|28,00
|
|Yarım
|3.246
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,23
|
|B. Petrol
|88,41
|88,41
|1,23
|