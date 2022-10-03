BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
3.10.2022 08:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 30/09/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 03/10/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066471
BIST
8:10:3.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
0
En Düşük
0
8:10:18,5627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
8:10:18,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0875
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2683
En Düşük
18,1202
8:10:992,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,99
|Açılış
|: 992,21
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler8:10:
|HKTM
|46,66
|57.047.021
|% 0,00
|
|OBASE
|15,60
|16.024.289
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,99
|12.729.615
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,00
|661.543
|% 0,00
|
|HKTM
|46,66
|57.047.021
|% 0,00
|
|OBASE
|15,60
|16.024.289
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,99
|12.729.615
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,00
|661.543
|% 0,00
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 0,00
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% 0,00
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 0,00
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,00
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% 0,00
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5490
|18,5515
|% 0,27
|
|Euro
|18,1838
|18,2178
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,7164
|20,8203
|% 0,55
|
|Frank
|18,7018
|18,8145
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% 0,29
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|1,96
|
|Altın Gr.
|993
|993
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.683
|6.758
|26,00
|
|Yarım
|3.252
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,20
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|2,16
|
Seans Raporu
8:10:
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem