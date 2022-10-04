BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.10.2022 08:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 03/10/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 04/10/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066873
BIST
11:253.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 46,43
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:2518,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:2518,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1323
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:251.019,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SEKFK
|8,35
|31.683.610
|% 9,72
|
|SASA
|77,85
|1.878.087.616
|% 9,19
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,30
|295.965.423
|% 8,83
|
|BAGFS
|26,26
|81.049.261
|% 7,98
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,25
|23.690.848
|% -5,56
|
|INFO
|12,14
|19.363.227
|% -4,41
|
|DENGE
|2,50
|21.050.116
|% -3,85
|
|THYAO
|79,85
|3.325.635.024
|% 2,83
|
|SASA
|77,85
|1.878.087.616
|% 9,19
|
|AKBNK
|12,79
|1.587.038.314
|% 3,06
|
|VAKBN
|8,00
|1.478.597.859
|% 4,99
|
|SISE
|27,54
|1.264.064.628
|% 1,47
|
|VAKBN
|8,00
|1.478.597.859
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,22
|720.819.370
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,08
|1.249.187.365
|% 3,99
|
|HALKB
|8,19
|1.195.280.134
|% 6,78
|
|TSKB
|2,67
|381.116.315
|% 0,75
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5758
|18,5810
|% 0,17
|
|Euro
|18,3555
|18,3653
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,0737
|21,1794
|% 0,65
|
|Frank
|18,7088
|18,8215
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% 0,15
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|6,69
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,57
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,17
|
|B. Petrol
|89,32
|89,32
|0,46
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:38SEKFK
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 882 adet işlem
-
11:37BAGFS
Yüzde 7.89 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 657 adet işlem
-
11:36BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 52.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 365 adet işlem
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 01 artarak (% 2.20 ) 3, 802
-
11:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, YKBNK