BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBGC Partners Menkul Değerler A.Ş.'nin unvanı Vesta Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (BGC) herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072571BIST