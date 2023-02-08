BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111382BIST