BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
08.02.2023 17:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111497
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0122
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.133,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,75
|16.655.234
|% -4,67
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,75
|16.655.234
|% -4,67
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8245
|18,8288
|% 0,02
|
|Euro
|20,1736
|20,1787
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3619
|20,4846
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,24
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|1,88
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.691
|7.755
|0,00
|
|Yarım
|3.757
|3.795
|0,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.897
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,13
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,45
|
Seans Raporu
10:42
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