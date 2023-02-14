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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

14.02.2023 16:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında:
1- Emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesine,
2- Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine,
3- Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücretinin 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine,
4- Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin %20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının %20 oranında artırılarak yüzbinde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine,
5- VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanının 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenmesine,
6- Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına,
7- Borsamız gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirlerin kaldırılmasına
karar verilmiştir.
Ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından iptal edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113112


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ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
AGHOL 77,40 53.653.663 % 0,00  
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Sterlin 22,8927 23,0075 % 0,41  
Frank 20,3866 20,5095 % -0,12  
Riyal 5,0063 5,0314 % -0,01  
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Altın Ons 1.856 1.856 1,77  
Altın Gr. 1.122 1.122 -1,14  
Cumhuriyet 7.633 7.748 42,00  
Tam 7.624 7.703 23,00  
Yarım 3.725 3.769 11,00  
Çeyrek 1.862 1.885 6,00  
Gümüş.Ons 21,89 21,91 -0,07  
Gümüş Gr. 13,23 13,25 -0,07  
B. Petrol 85,56 85,56 -1,05  
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