BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.02.2023 18:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesi uyarınca faaliyetlerine kesintisiz bir yıldan fazla süre ara verdikleri tespit edilen aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsamız Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 14/02/2023 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.
1. Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
2. Bonus Kıymetli Madenler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113194
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0401
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.122,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.122,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8409
|18,8499
|% 0,06
|
|Euro
|20,2490
|20,2509
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,8928
|23,0076
|% 0,41
|
|Frank
|20,3854
|20,5082
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0073
|5,0324
|% 0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.631
|7.709
|29,00
|
|Yarım
|3.728
|3.772
|14,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.886
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,65
|85,65
|-0,96
|