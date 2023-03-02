BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi iptal edilen Verim Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: VMD), Borsamız Yönetim Kurulunun 23/02/2023 tarihli ve 2023/8-5 sayılı kararı ile işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119289BIST