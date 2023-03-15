BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesi uyarınca faaliyetlerine 18/01/2022 – 23/01/2023 tarihleri arasında kesintisiz bir yıldan fazla ara verdiği tespit edilen Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye (Üye Kodu: VAM) Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Borsamız Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 15/03/2023 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125239BIST