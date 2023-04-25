BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilen Borsamız üyesi Ikon Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu: IKN) Pay Piyasasında ve Borçlanma Araçları Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140894BIST