BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nin piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/04/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbiri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıERHAN LÜTFÜ AKALIN12524363ERDAL CEMAL AKALIN12360732Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/05/2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141340BIST