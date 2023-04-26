BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.04.2023 18:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nin piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/04/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbiri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ERHAN LÜTFÜ AKALIN
12524363
ERDAL CEMAL AKALIN
12360732
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/05/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141340
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0407
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1643
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.246,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.246,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4198
|19,4233
|% -0,01
|
|Euro
|21,4735
|21,4842
|% 0,81
|
|Sterlin
|24,1549
|24,2761
|% 0,50
|
|Frank
|21,7211
|21,8519
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1625
|5,1884
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-0,19
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.121
|9.311
|22,00
|
|Yarım
|4.452
|4.546
|11,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|-0,28
|