BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
28.04.2023 18:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Borsamız Kıymetli Madenler Piyasası nezdindeki faaliyetlerine kesintisiz bir yıldan fazla süre ara vermesi nedeniyle Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin iptal edildiğinin bildirilmesi kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 27/04/2023 tarihli ve 2023/13-9 sayılı kararı ile Odea Bank A.Ş.'nin Kıymetli Madenler Piyasasındaki işlem yapma yetkisi iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143341
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0369
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0830
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.244,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4367
|19,4611
|% 0,19
|
|Euro
|21,4564
|21,4866
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,3796
|24,5019
|% 0,64
|
|Frank
|21,6996
|21,8303
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1704
|5,1963
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,74
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.187
|9.434
|152,00
|
|Yarım
|4.477
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|0,00
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|1,94
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem