BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yönetim Kurulunun 23/02/2023 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılan Bonus Kıymetli Madenler A.Ş. (Üye kodu:WFW), Hazine ve Maliye Bakanlığının 05/05/2023 tarihli yazısı kapsamında, Borsamız Yönetim Kurulunun 10/05/2023 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılma işlemi iptal edilerek üyelikten çıkarılmadan önceki işlem yapma yetkisinin bulunduğu Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyette bulunmak üzere Borsa üyesi olarak yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151776BIST