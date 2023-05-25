BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.05.2023 18:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesi uyarınca Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.'ye (Üye Kodu: WAK) Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş.'deki faaliyetleri 25/05/2023 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153943
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0438
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9352
En Düşük
19,8779
18:0521,4329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0539
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
18:051.246,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.246,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|OSMEN
|68,45
|13.450.987
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|142.098.961
|% 9,95
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|ISBIR
|65,00
|1.684.558
|% -7,14
|
|IDEAS
|23,12
|12.608.220
|% -5,79
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ASTOR
|49,90
|1.630.972.373
|% 1,92
|
|BIENY
|43,54
|1.256.843.246
|% 1,68
|
|CANTE
|24,40
|1.161.507.074
|% 4,27
|
|CANTE
|24,40
|1.161.507.074
|% 4,27
|
|ASTOR
|49,90
|1.630.972.373
|% 1,92
|
|PSGYO
|6,22
|182.419.753
|% -0,96
|
|BIENY
|43,54
|1.256.843.246
|% 1,68
|
|AKFYE
|10,08
|265.793.370
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9294
|19,9335
|% 0,22
|
|Euro
|21,4101
|21,4329
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,4820
|24,6048
|% -0,17
|
|Frank
|21,9037
|22,0357
|% 0,06
|
|Riyal
|5,2986
|5,3251
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-13,20
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.247
|-5,37
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.467
|4.589
|-129,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.295
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|-2,87
|