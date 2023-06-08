BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesi uyarınca Agabullıon Kıymetli Madenler A.Ş.'ye (Üye Kodu: VAC) Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda Agabullıon Kıymetli Madenler A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş.'deki faaliyetleri 08/06/2023 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157364BIST