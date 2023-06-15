BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.06.2023 18:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığının 15/06/2023 tarihli yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 nci maddesi uyarınca faaliyet izni iptal edilen Bonus Kıymetli Madenler A.Ş.'nin Borsamız Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 15/06/2023 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159202
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.495
18:0523,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0746
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
18:0525,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,4077
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,9252
En Düşük
25,3574
18:051.488,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,79
|Açılış
|: 1.488,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6394
|23,6467
|% 0,32
|
|Euro
|25,8863
|25,9523
|% 1,77
|
|Sterlin
|30,1027
|30,2537
|% 1,23
|
|Frank
|26,3967
|26,5557
|% 1,39
|
|Riyal
|6,2801
|6,3116
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|16,10
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,40
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|2,50
|