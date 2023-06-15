BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının 15/06/2023 tarihli yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 nci maddesi uyarınca faaliyet izni iptal edilen Bonus Kıymetli Madenler A.Ş.'nin Borsamız Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 15/06/2023 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159202BIST