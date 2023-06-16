BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Borsamız nezdindeki faaliyetlerine kesintisiz bir yıldan fazla süre ara vermesi nedeniyle Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin iptal edildiğinin bildirilmesi kapsamında, Borsa İstanbul Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 16/06/2023 tarihli kararı ile Bonus Kıymetli Madenler A.Ş., işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159547BIST