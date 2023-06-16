BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.06.2023 19:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Borsamız nezdindeki faaliyetlerine kesintisiz bir yıldan fazla süre ara vermesi nedeniyle Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin iptal edildiğinin bildirilmesi kapsamında, Borsa İstanbul Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 16/06/2023 tarihli kararı ile Bonus Kıymetli Madenler A.Ş., işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159547
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -20,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0386
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0501
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.487,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,71
|Açılış
|: 1.486,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6045
|23,6098
|% -0,16
|
|Euro
|25,8055
|25,8542
|% -0,04
|
|Sterlin
|30,1986
|30,3501
|% 0,14
|
|Frank
|26,3031
|26,4615
|% -0,47
|
|Riyal
|6,2733
|6,3047
|% -0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,82
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.801
|4.886
|2,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,30
|0,12
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,58
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem