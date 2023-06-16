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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

16.06.2023 19:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Bakanlık) 24/05/2023 tarihli yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci ve on üçüncü fıkraları uyarınca, faaliyet izninin iptal edilmesi üzerine Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.'nin Borsamızdaki faaliyetlerinin 25/05/2023 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulduğu bildirilmiştir.  Diğer taraftan, Bakanlığın 15/06/2023 tarihli yazısı ile faaliyet izninin Bakanlık tarafından iptal edilmesine ilişkin yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararının ve Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.'nin yeni bir karar verilinceye kadar kıymetli madenler aracı kurumu olarak faaliyetlerine devam etmesinde bir sakınca bulunmadığının iletilmesi kapsamında, 16/06/2023 tarihli itibarıyla Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.'nin Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasındaki işlem yapma yetkisinin devamına karar verilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159549


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