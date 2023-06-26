BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.06.2023 18:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesi uyarınca faaliyet izninin iptal edildiğinin bildirilmesi kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 22/06/2023 tarihli ve 2023/19-10 sayılı kararı ile Agabullıon Kıymetli Madenler A.Ş., Kıymetli Madenler Piyasasındaki işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162436
BIST
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18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,6848
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,8590
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.603,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 43,92
|Açılış
|: 1.603,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|9,68
|26.008.263
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|164.035.610
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.979.630
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|324.204.388
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.181
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,95
|3.220.027
|% -8,28
|
|DIRIT
|6,53
|542.954
|% -6,45
|
|BURVA
|64,25
|35.035.999
|% -5,38
|
|POLTK
|2.609,90
|55.955.490
|% -4,90
|
|BURCE
|162,20
|32.425.696
|% -3,28
|
|THYAO
|191,00
|8.934.954.564
|% 3,41
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ASTOR
|60,45
|3.453.542.249
|% 8,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.302.022.693
|% 2,34
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ZOREN
|3,23
|517.483.327
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9100
|25,9153
|% 2,71
|
|Euro
|28,2600
|28,2927
|% 3,13
|
|Sterlin
|32,8870
|33,0519
|% 2,83
|
|Frank
|28,8531
|29,0269
|% 2,92
|
|Riyal
|6,8923
|6,9268
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|44,66
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.129
|5.313
|286,00
|
|Çeyrek
|2.572
|2.657
|143,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,01
|0,80
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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