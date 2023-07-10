BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası ve Swap Piyasası Para Swap Pazarında işlem yapma yetkisi bulunan Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'ye (Üye kodu: NYB) mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesi kapsamında Kıymetli Madenler Piyasasında da işlem yapma yetkisi verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169443BIST