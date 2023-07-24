BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 20/07/2023 tarih ve 40/852 sayılı toplantısında, dar yetkili aracı kurum olarak faaliyet göstermekte olan Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174722BIST