BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 27/07/2023 tarihli ve 41/888 sayılı toplantısında, Alan Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin kendi talebi üzerine 27/07/2023 tarihi itibarıyla 2 (iki) yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177590BIST