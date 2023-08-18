BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yönetim Kurulunun 22/06/2023 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılan Agabullıon Kıymetli Madenler A.Ş. (Üye kodu:VAC), Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/07/2023 tarihli yazısı kapsamında, Borsamız Yönetim Kurulunun 16/08/2023 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılma işlemi iptal edilerek üyelikten çıkarılmadan önceki işlem yapma yetkisinin bulunduğu Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyette bulunmak üzere Borsa üyesi olarak yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187224BIST