BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.08.2023 18:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
-
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yönetim Kurulunun 30/03/2023 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılan Goldex Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş. (Üye kodu:VAM), Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/07/2023 tarihli yazısı kapsamında, Borsamız Yönetim Kurulunun 16/08/2023 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılma işlemi iptal edilerek üyelikten çıkarılmadan önceki işlem yapma yetkisinin bulunduğu Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyette bulunmak üzere Borsa üyesi olarak yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188806
BIST
'
17:177.640
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 37,50
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1725,7626
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -1,4267
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1728,0797
En Yüksek
|Değişim
|: -4,90%
|| -1,4466
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:171.587,36
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,88
|Açılış
|: 1.587,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|GARAN
|54,45
|6.574.494.393
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,30
|2.526.198.563
|% -11,19
|
|PCILT
|31,32
|337.130.371
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.967.612
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.308.302
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.076.030
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|THYAO
|237,00
|12.302.165.166
|% -1,13
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|KLSER
|115,20
|10.432.977.239
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|EKGYO
|8,59
|5.009.972.595
|% -4,34
|
|SKBNK
|4,17
|2.107.391.968
|% 6,11
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7133
|25,7535
|% -5,28
|
|Euro
|27,8673
|28,0750
|% -4,92
|
|Sterlin
|32,4089
|32,5714
|% -6,00
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% -5,80
|
|Riyal
|6,8337
|6,8680
|% -5,41
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29RAYSG
Yüzde 6.35 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 205 adet işlem
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem
-
17:27ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN