BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 21/08/2023 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Masgold Kuyumculuk İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. (Üye kodu: VAT) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191838BIST