BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ünvanı, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup, "SNK" olan üye kodu ise 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "BLS" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224152BIST