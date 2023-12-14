BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Yatırım Bankası A.Ş. (Üye kodu:TAE) mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirdiği 13/10/2023 tarihi itibarıyla Borçlanma Araçları Piyasası, Swap Piyasası (Kıymetli Madenler Swap Pazarı/Para Swap Pazarı) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında faaliyet göstermek üzere Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, anılan bankaya başvurusu kapsamında mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirdiği 06/12/2023 tarihi itibarıyla Kıymetli Madenler Piyasasında da işlem yapma yetkisi verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225890BIST