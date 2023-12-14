BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 05/12/2023 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. (Üye kodu: HFK) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup Borçlanma Araçları Piyasası, Swap Piyasası (Kıymetli Madenler Swap Pazarı/Para Swap Pazarı) ve Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225891BIST