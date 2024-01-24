BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.01.2024 18:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşlem aracılığı faaliyet izninin bulunmaması nedeniyle Borsamızda doğrudan işlem yapamayan dar yetkili aracı kurum Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'nin ünvanı, Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (BAH) herhangi bir değişiklik olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242624
BIST
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18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0532
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0533,0562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2469
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.958,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,82
|Açılış
|: 1.958,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1300
|30,2278
|% 0,17
|
|Euro
|32,8496
|33,0563
|% 0,75
|
|Sterlin
|38,3086
|38,5007
|% 0,33
|
|Frank
|34,8096
|35,0193
|% 0,81
|
|Riyal
|8,0113
|8,0515
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|909,92
|911,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,61
|970,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,59
|2.018,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem