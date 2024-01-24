BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİşlem aracılığı faaliyet izninin bulunmaması nedeniyle Borsamızda doğrudan işlem yapamayan dar yetkili aracı kurum Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'nin ünvanı, Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (BAH) herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242624BIST