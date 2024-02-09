BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 08/02/2024 tarihli bülteninde, dar yetkili aracı kurum olarak faaliyet gösteren Neta Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinin kendi talebi üzerine 08/02/2024 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verildiği bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248597BIST