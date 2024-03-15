BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 14/03/2024 tarihli bülteninde, Cıtı Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinin kendi talebi üzerine 14/03/2024 tarihi itibarıyla 2 (iki) yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verildiği bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259297BIST