BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 18/03/2024 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. (Üye kodu: TOC) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup Kıymetli Madenler Piyasası ile yalnızca kendi portföyüne işlem yapmak üzere Borçlanma Araçları Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262769BIST