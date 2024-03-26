BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 14/03/2024 tarihinde yerine getiren Blupay Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: BLU), Borsa üyeliğine kabul edilmiş olup Pay Piyasasında faaliyet gösterecektir. Blupay Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsa üyeliğine kabul edilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki belgesi iptal edilen Atıg Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: ATI) işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262770BIST