BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.03.2024 18:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 14/03/2024 tarihinde yerine getiren Blupay Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: BLU), Borsa üyeliğine kabul edilmiş olup Pay Piyasasında faaliyet gösterecektir. Blupay Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsa üyeliğine kabul edilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki belgesi iptal edilen Atıg Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: ATI) işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262770
BIST
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18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
|| -222,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0675
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
18:0534,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0015
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
18:052.253,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,47
|Açılış
|: 2.253,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1697
|32,1775
|% 0,22
|
|Euro
|34,8812
|34,8979
|% 0,04
|
|Sterlin
|40,9229
|41,1281
|% -0,20
|
|Frank
|35,8632
|36,0429
|% -0,59
|
|Riyal
|8,6377
|8,6810
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|906,11
|907,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,79
|998,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,53
|2.178,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
-
17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de