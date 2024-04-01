BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 26/03/2024 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Sinanlı Değerli ve Kıymetli Madenler A.Ş. (Üye kodu: VAV) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265213BIST