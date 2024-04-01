BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPolen Menkul Değerler A.Ş.'nin ünvanı Papara Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (POL) herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265215BIST