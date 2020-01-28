BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/01/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKT Portföy Yönetimi A.Ş. 24/01/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 29/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIKTUKT Portföy Üçüncü Katılım Serbest FonKT Portföy NEOVA Katılım Serbest Özel FonPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814805BIST