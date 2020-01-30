BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.01.2020 15:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/01/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 27/01/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 03/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
EIK
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815475
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,26
|Açılış
|: 303,32
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7990
|7,8381
|% 0,90
|
|Frank
|6,1421
|6,1791
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5890
|1,5969
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,21
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,56
|57,56
|-1,35
|