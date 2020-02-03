BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/02/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon UnvanıFon KoduGaranti Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Özel FonGDPGaranti Portföy Onuncu Serbest Özel FonGDLPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816681BIST