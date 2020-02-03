BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.02.2020 15:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Garanti Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Özel Fon
GDP
Garanti Portföy Onuncu Serbest Özel Fon
GDL
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816681
BIST
16:21119.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 449,71
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.669
En Düşük
118.762
16:215,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
16:216,6232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0152
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:21303,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,82
|Açılış
|: 303,55
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.562.758
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|15.907.408
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|DITAS
|11,23
|5.361.234
|% 17,59
|
|TSPOR
|3,13
|342.557.124
|% 15,07
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,90
|1.340.944.056
|% 1,61
|
|SISE
|5,70
|950.640.073
|% 2,52
|
|ODAS
|2,21
|507.678.682
|% 4,25
|
|TRKCM
|4,21
|469.135.550
|% 4,47
|
|PETKM
|4,10
|420.468.843
|% 1,74
|
|ODAS
|2,21
|507.678.682
|% 4,25
|
|SISE
|5,70
|950.640.073
|% 2,52
|
|TSPOR
|3,13
|342.557.124
|% 15,07
|
|TRKCM
|4,21
|469.135.550
|% 4,47
|
|PETKM
|4,10
|420.468.843
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7921
|7,8312
|% -1,11
|
|Frank
|6,1796
|6,2168
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-8,94
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|-0,57
|