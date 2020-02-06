BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.02.2020 13:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 07/02/2020 tarihinden itibaren "PBK" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817331
BIST
13:34123.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.117,44
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
13:345,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0063
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
13:346,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
13:34301,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,74
|Açılış
|: 301,23
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,37
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,24
|11.397.488
|% 13,26
|
|CEOEM
|8,54
|36.614.296
|% 12,66
|
|LINK
|27,34
|11.023.746
|% 11,14
|
|IZFAS
|2,21
|1.473.929
|% 9,95
|
|IZTAR
|3,35
|864.078
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.372.553
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|EGCYO
|0,44
|30.746
|% -4,35
|
|THYAO
|14,84
|1.051.487.163
|% 1,57
|
|ODAS
|2,28
|523.433.402
|% 2,70
|
|SASA
|9,68
|418.538.173
|% 2,33
|
|SISE
|5,61
|340.137.298
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,13
|338.280.063
|% 4,33
|
|ODAS
|2,28
|523.433.402
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,76
|221.422.955
|% 4,14
|
|KRDMD
|2,97
|324.207.061
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,13
|338.280.063
|% 4,33
|
|CEMAS
|1,25
|116.095.936
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7445
|7,7833
|% -0,02
|
|Frank
|6,1213
|6,1582
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5913
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,74
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|11,19
|
|Yarım
|960
|985
|5,41
|
|Çeyrek
|482
|492
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,10
|