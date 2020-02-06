BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.02.2020 13:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AXA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 03/02/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 10/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
HEK
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş.Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817336
BIST
14:19123.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.114,39
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:195,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:196,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:19301,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,00
|Açılış
|: 301,49
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,22
|12.664.677
|% 13,18
|
|ARSAN
|5,10
|9.454.733
|% 12,09
|
|CEOEM
|8,45
|39.352.861
|% 11,48
|
|LINK
|27,40
|11.263.924
|% 11,38
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.509.620
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,22
|3.012
|% -7,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,81
|1.174.854.064
|% 1,37
|
|ODAS
|2,28
|565.509.060
|% 2,70
|
|SASA
|9,70
|476.192.031
|% 2,54
|
|SISE
|5,64
|454.009.904
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,13
|362.338.073
|% 4,33
|
|ODAS
|2,28
|565.509.060
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,76
|231.167.914
|% 4,14
|
|IEYHO
|0,71
|85.013.133
|% -4,05
|
|YKBNK
|3,13
|362.338.073
|% 4,33
|
|CEMAS
|1,24
|141.637.806
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7399
|7,7787
|% -0,08
|
|Frank
|6,1246
|6,1615
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,20
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.027
|15,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:31CEOEM
Yüzde 10.69 oranında artışla 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 320 adet işlem
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1058, 49 artarak (% 0.91 ) 116, 926
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, IZTAR, EKGYO
-
14:30
KRTEK, RYGYO, AVISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:30
IEYHO, KERVN, EGCYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında