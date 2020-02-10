BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.02.2020 14:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 11/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
ZBP
Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
ZBB
Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
ZPP
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817973
BIST
16:57117.774
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -3.240,80
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:576,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:576,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:57304,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,62
|Açılış
|: 304,36
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.470.194
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.486.364
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,61
|50.668.196
|% 9,20
|
|ATLAS
|1,82
|24.654.755
|% 8,33
|
|DESA
|5,55
|46.127.252
|% 7,98
|
|DOKTA
|46,50
|61.718.261
|% -14,60
|
|GYHOL
|25,40
|9.640.429
|% -13,01
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|LINK
|29,34
|3.650.605
|% -11,89
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|THYAO
|14,02
|1.865.256.619
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,42
|847.635.494
|% 7,89
|
|PETKM
|3,95
|590.162.378
|% -3,89
|
|ASELS
|23,80
|540.841.651
|% -2,70
|
|KRDMD
|2,80
|519.328.533
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,22
|382.681.053
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,42
|847.635.494
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,62
|376.036.183
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,80
|519.328.533
|% -4,44
|
|ODAS
|2,10
|385.270.281
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7558
|7,7947
|% 0,35
|
|Frank
|6,1305
|6,1674
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5998
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,97
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,72
|
|Yarım
|970
|995
|2,77
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,06
|54,06
|-0,39
|
Seans Raporu
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