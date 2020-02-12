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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.02.2020 09:52
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/02/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Garanti  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 12/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Unvanı
    Fon Kodu

    Garanti  Portföy KTT Serbest (Döviz) Özel Fon
    GKK

    Garanti  Portföy INN Serbest (Döviz) Özel Fon
    GSS

 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818531


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 59,00 600.620 % 14,01  
ARDYZ 12,40 37.932.568 % 12,93  
ESCOM 3,87 3.202.179 % 10,57  
EMNIS 2,17 5.447 % 9,60  
COSMO 2,64 948 % 9,09  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7658 7,8047 % -0,10  
Frank 6,1366 6,1736 % -0,12  
Riyal 1,5985 1,6065 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.565 -4,24  
Altın Gr. 303 303 -0,63  
Cumhuriyet 2.016 2.046 -2,00  
Tam 2.007 2.057 0,07  
Yarım 970 995 0,03  
Çeyrek 487 498 0,02  
Gümüş.Ons 17,53 17,57 -0,10  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,02  
B. Petrol 54,99 54,99 0,98  
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