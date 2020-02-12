BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/02/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 12/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon UnvanıFon KoduGaranti Portföy KTT Serbest (Döviz) Özel FonGKKGaranti Portföy INN Serbest (Döviz) Özel FonGSSPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818531BIST