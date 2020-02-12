BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.02.2020 09:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 12/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Garanti Portföy KTT Serbest (Döviz) Özel Fon
GKK
Garanti Portföy INN Serbest (Döviz) Özel Fon
GSS
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818531
BIST
10:14119.725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -72,98
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.037
En Düşük
119.568
10:146,0150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0320
En Düşük
6,0002
10:146,5611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5833
En Düşük
6,5491
10:14302,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,69
|Açılış
|: 302,81
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
303,80
En Düşük
302,66
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ARDYZ
|12,40
|37.932.568
|% 12,93
|
|ESCOM
|3,87
|3.202.179
|% 10,57
|
|EMNIS
|2,17
|5.447
|% 9,60
|
|COSMO
|2,64
|948
|% 9,09
|
|PKART
|8,50
|103.558
|% -10,43
|
|OSMEN
|6,68
|1.937
|% -9,97
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|ERSU
|3,90
|1.012.372
|% -3,47
|
|ASELS
|26,32
|461.296.244
|% 6,30
|
|THYAO
|14,34
|174.596.737
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,31
|54.424.690
|% -2,24
|
|HALKB
|7,00
|46.663.112
|% 0,86
|
|ARDYZ
|12,40
|37.932.568
|% 12,93
|
|IHLGM
|1,31
|54.424.690
|% -2,24
|
|ASELS
|26,32
|461.296.244
|% 6,30
|
|EKGYO
|1,64
|20.247.538
|% -0,61
|
|THYAO
|14,34
|174.596.737
|% 0,28
|
|CEMAS
|1,22
|14.496.414
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7658
|7,8047
|% -0,10
|
|Frank
|6,1366
|6,1736
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5985
|1,6065
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|-4,24
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,99
|54,99
|0,98
|